Simpsonlar’ın yeni kehaneti şaşırttı: İşte 2026 Dünya Kupası şampiyonu

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Dünyanın en uzun soluklu animasyon dizilerinden biri olan The Simpsons, sıra dışı öngörüleriyle bir kez daha gündemde.

Daha önce Donald Trump’ın başkan olacağını 2002 yılında yayınlanan bir bölümde öngören, hatta Ebola salgınına dair detaylara yıllar öncesinden yer veren dizi, bu kez gözünü 2026 FIFA Dünya Kupası'na dikti.

Bugüne kadar 30 yıla yakın süredir yayında olan ve 29 sezonu geride bırakan dizi, bir kez daha "geleceği gören çizgi dizi" unvanını pekiştirecek bir iddia ile gündeme geldi.

Sosyal medya kullanıcıları ve Simpsonlar hayranları tarafından ortaya atılan iddialara göre, dizinin bölümlerinden birinde, 2026 Dünya Kupası'nda finale çıkacak iki takım ve turnuvanın galibi açık bir şekilde ima ediliyor.

2026 DÜNYA KUPASI FİNALİSTLERİNİ TAHMİN ETTİ

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Simpsonlar dizisinin bir bölümünde FIFA Dünya Kupası turnuvasına yer veriliyor.

Yayınlanan bölümde FIFA Dünya Kupası’nın finaline çıkan iki takımın Meksika ve Portekiz olduğu yer alıyor.

Dizinin tahminlerine göre turnuvanın kazananı ise Portekiz olacak.