Sindirimi baştan aşağı yeniliyor! Hasat eden günlük 1000 TL kazanıyor

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Sabahın erken saatlerinde başlayan dereotu hasadı, Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç bölgesinde tüm hızıyla devam ediyor.

Bölgenin bereketli topraklarında yetişen dereotu, yoğun aroması ve tazeliğiyle sofraların vazgeçilmezi olarak biliniyor.

Hasat dönemiyle birlikte tarlalar hareketlenirken, özellikle Suriyeli tarım işçilerinin yoğun emek verdiği bu süreç, gün boyu süren bir mesaiyi kapsıyor.

İşçiler, tarlalardan özenle topladıkları dereotlarını demetler halinde hazırlayarak Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Gün boyu süren toplama işlemi sonunda işçiler, günlük 1000 TL kazanıyor.

DEREOTUNUN FAYDALARI

Hazımsızlık, mide ağrıları ve gaz şikayetleri için dereotu, doğal bir çözüm sunuyor. İçeriğindeki bileşenler sayesinde sindirim sistemine rahatlık verir ve gaz söktürücü etkisiyle mideyi rahatlatır.

Dereotunun zengin kalsiyum içeriği, kemik sağlığını destekler ve kemik erimesine karşı koruyucu bir etki sağlar.

Dereotu, doğal bir insülin kaynağı olarak şeker hastalarının kullanımı için ideal bir bitkidir.

İçeriğinde bulunan B vitamini ve yağ asitleri sayesinde, dereotu sakinleştirici etkisiyle uykusuzluğa karşı savaş açar.

Romatizma, artrit, iltihap ve eklem ağrılarına karşı dereotu kullanımı, ağrıları hafifletmede etkili olur. Doğal ağrı kesici özelliği ile bu tür hastalıkların tedavisinde önemli bir yardımcıdır.

Dereotu, ağız içi enfeksiyonlarını tedavi etme konusunda da etkilidir. Ağız ve diş hastalıklarına karşı önleyici etkisi bulunur, ağız sağlığını korur.