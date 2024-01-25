Sirke yaparken bunu deneyin, kötü kokuyu defedin! Duyan hazırını çöpe atıyor Kendi elma sirkenizi yaparak hem sağlığınızı destekleyebilir hem de evinizdeki yemeklerin lezzetini artırabilirsiniz. Sizin için elma sirkesinin püf noktasını bulduk. Bu yöntemle yaparsanız sirkeniz kötü kokmayacak ve daha hızlı olacak…

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Evde yapılan elma sirkesi, sağlığa pek çok yararı bulunan ve geniş bir kullanım alanına sahip doğal bir içecektir.

Turşu, salata, çorba ve hamur işleri gibi birçok yemekte kullanılabilen elma sirkesi, günlük yaşamda da birçok fayda sağlar.

Ev yapımı elma sirkesi, sadece lezzetiyle değil aynı zamanda sağlık için de önemli bir kaynaktır.

Yüksek miktarda antioksidan içeren elma sirkesi, sindirim sistemini destekler, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur, kilo vermeye yardımcı olur ve hatta cildi temizleyip parlatır.

Elma sirkesinin evde yapımı oldukça basittir. En iyi sirke için ihtiyacınız olan tek şey birkaç ipucu…

Bu yöntemle sirkeniz kokusuz olacak

Sirkeyi yapacağınız meyveyi doğradıktan sonra bir gece su katmadan üstü kapalı bir şekilde bekletin. Doğradıktan sonra ortaya çıkan şeker, bekleyince bakterilerin iki katı çoğalmasını sağlayacak. Ardından su katınca sirke oluşumunu hızlandıracak.

Bu şekilde yapınca sirkenizde ne kef oluşacak ne de kötü koku olacak.