Sirkenin en sağlıklı hali bulundu! Yemeklere onu ekleyin...

Yağmur Uçar

Elma ve üzümden elde edilen sirke, sağlıklı beslenmenin temel besinleri arasında yer alıyor.

Sirke çeşitleri, özellikle yemeklere tat katmak için kullanılan malzemelerde de kendini gösteriyor.

İşte bu noktada, alışılmışın dışında bir süper sirke dikkatleri çekiyor.

Yapılan son araştırmalar, balzamik sirkenin sağlık açısından pek çok fayda sağladığını ortaya koydu.

Yemeklerde kullanılan sıradan sirkelere kıyasla, balzamik sirke daha sağlıklı ve besleyici bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

BALZAMİK FAYDALARI

Balzamik sirke, özellikle Akdeniz mutfağında yaygın olarak kullanılan, üzüm suyu ve sirkenin fermente edilmesiyle elde edilen bir tür sirke çeşididir.

İçeriğindeki antioxidanlar, doğal asidik bileşikler ve vitaminler, balzamik sirkenin bağışıklık sistemini güçlendirmekten, kalp sağlığını iyileştirmeye kadar geniş bir fayda yelpazesi sunduğunu gösteriyor.

Özellikle polyphenol adı verilen bileşiklerin yüksek oranda bulunması, balzamik sirkenin güçlü bir antioksidan kaynağı olmasını sağlıyor.