Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kimdir, kaç yaşında? Kayyum atanan Ertürkmen'in biyografisi...

Yağmur Uçar

İçişleri Bakanlığı tarafından Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın görevden uzaklaştırılması sonrası, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, geçici olarak Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Şişli Belediye Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in kim olduğu ve kariyer geçmişi merak konusu oldu.

Peki, Cevdet Ertürkmen kimdir, daha önce hangi görevlerde bulundu?

İşte Cevdet Ertürkmen’in kariyerine dair tüm detaylar…

CEVDET ERTÜRKMEN KİMDİR

Cevdet Ertürkmen, 1970 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlkokulu Kahramanmaraş’ta, orta ve lise eğitimini ise Kahramanmaraş ve Eskişehir’de tamamladı.

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Ardından Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans yaparak "Afet Yönetimi" konulu tez çalışmasını tamamladı.

1999 yılında Gaziantep Kaymakam adayı olarak göreve başlayan Ertürkmen, Burdur’un Ağlasun ve Van’ın Saray ilçelerinde kaymakamlık yaptı.

Şanlıurfa’da Vali Yardımcılığı, Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesi, Aydın’ın Sultanhisar ilçesi, Trabzon’un Beşikdüzü ilçesi ve Samsun’un Bafra ilçesinde kaymakam olarak görev aldı.

01 Temmuz 2024 tarihli ve 2024/187 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Cevdet Ertürkmen, Şişli Kaymakamlığına atanmıştır.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan görevden uzaklaştırılarak yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyım atandı.