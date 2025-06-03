Sivrisinekler bu kan grubuna bayılıyor: İşte sebebi

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Yaz aylarının kabusu olan sivrisineklerin neden bazı insanları diğerlerinden daha çok ısırdığı sorusu nihayet yanıt buldu.

Japonya Zararlılarla Mücadele Enstitüsü'nün yürüttüğü araştırmaya göre, sivrisineklerin hedefinde en çok 0 kan grubuna sahip bireyler var.

Bu kişilerin, A grubuna kıyasla yaklaşık iki kat daha fazla ısırılma riski taşıdığı tespit edildi. B grubu olanlar ise orta seviyede bir risk taşıyor.

Bilim dergisi Journal of Medical Entomology'de yayımlanan bu dikkat çekici bulgulara göre, yalnızca dişi sivrisineklerin ısırdığı ve bu seçimde insan vücudundan yayılan kimyasalların etkili olduğu vurgulanıyor.

SİVRİSİNEKLER BU KAN GRUBUNA DAYANAMIYOR

Florida Üniversitesi'nden entomoloji uzmanı Prof. Jonathan F. Day, sivrisineklerin en güçlü yönlendiricisinin karbondioksit olduğunu belirtiyor.

Day, "En önemli işaret karbondioksit. Ürettiğiniz karbondioksit miktarı sizi sivrisinekler için daha cazip bir hedef haline getiriyor. Metabolizması hızlı olanlar daha fazla karbondioksit salgılıyor" diyor.

Ayrıca sivrisineklerin karbondioksidi 60 metre öteden algılayabildiği belirtiliyor. Ancak sadece bu da değil.

Egzersiz sırasında salgılanan laktik asit, vücut ısısı, cilt yüzeyine yakın kan damarları ve hatta giyilen kıyafetin rengi bile sivrisineklerin tercihlerini etkiliyor. Koyu renkli elbiselerle sivrisineklerin daha kolay hedefi olabileceğiniz de araştırma bulguları arasında.