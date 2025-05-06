Skype tarih oldu: Yerini alacak en popüler 6 uygulama

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Teknoloji dünyasında bir dev daha sahneden çekildi.

Microsoft’un sahibi olduğu ve bir dönem görüntülü iletişimin lideri olan Skype, 5 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla resmen kapatıldı.

Özellikle pandemi sürecinde milyarlarca insanın görüntülü toplantılar, online dersler ve aile görüşmeleri için başvurduğu Skype, artık tarih oldu.

İşte Skype sonrası dönemin en çok tercih edilen 6 güçlü alternatifi:

ZOOM

Pandemide adını en çok duyduğumuz uygulama Zoom, özellikle kurumsal toplantılar için birebir. Kolay arayüzü, ekran paylaşım özelliği ve geniş katılımcı kapasitesiyle Skype’ın boşluğunu fazlasıyla dolduruyor.

MICROSOFT TEAMS

Microsoft, Skype’tan vazgeçse de Teams ile yoluna devam ediyor. Ekip çalışması, proje yönetimi ve iş içi yazışmalar için oldukça başarılı bir platform. Ofis entegrasyonu sayesinde özellikle iş dünyasında tercih sebebi.

GOOGLE MEET

Google’ın görüntülü görüşme platformu Meet, Gmail entegrasyonu sayesinde kolay erişim sunuyor. Tarayıcıdan hızlıca bağlanabilme özelliğiyle kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.

WHATSAPP

Artık sadece mesajlaşma değil, görüntülü ve sesli aramalarda da tercih edilen WhatsApp, bireysel görüşmeler için ideal. Özellikle mobil kullanım açısından Skype’ın yerini alabilecek en güçlü adaylardan.

DISCORD

Başlangıçta oyuncular için geliştirilen Discord, artık herkesin buluştuğu bir iletişim alanı oldu. Sesli ve görüntülü görüşmelerin yanı sıra topluluk sohbetleriyle dikkat çekiyor.

SIGNAL

Gizliliğe önem veren kullanıcılar için en güvenli alternatiflerden biri Signal. Şifrelenmiş görüntülü görüşmeler ve mesajlaşmalar sayesinde güvenli iletişim arayanların favorisi.