ŞOK’ klimalı yastık geliyor; ŞOK 25 Ocak aktüel ürünler…

Haber Merkezi

ŞOK market, 25-28 Ocak 2025 tarihlerini kapsayan aktüel ürün kataloğunu yayınladı.

Hafta sonuna özel indirim fırsatları, alışveriş tutkunlarını şimdiden heyecanlandırdı.

Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, mikrofiber yastık ve yorganlar bulunuyor.

Ev ihtiyaçlarını yenilemek ya da uygun fiyatlı ürünlerle alışveriş yapmak isteyenler için ŞOK’un sunduğu fırsatlar büyük ilgi görüyor.

Özellikle dayanıklı ev aletleri ve konforlu yatak ürünlerinde yapılan indirimler, bütçe dostu bir alışveriş imkanı sunuyor.

İşte ŞOK 25 Ocak indirim kataloğu...