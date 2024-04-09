ŞOK market çıldırdı! Bu fiyatlar başka yerde yok; Playstation 5, Dyson Dikey Süpürge, iPhone… ŞOK marketleri, teknoloji tutkunlarını sevindirecek bir indirim furyasına hazırlanıyor! 13 Nisan 2024 Cumartesi günü raflardaki yerini alacak olan indirimli ürünlerin arasında Playstation 5, Dyson Dikey Süpürge, iPhone modelleri yer alıyor.

ensonhaber.com

Heyecanla beklenen gün yaklaşıyor!

ŞOK marketlerinde 13 Nisan 2024 Cumartesi günü satışa sunulacak indirimli ürünler listesi, tüketiciler arasında büyük merak uyandırıyor.

Özellikle Dyson şarjlı süpürge, Playstation 5, iPhone, klima çeşitleri, akıllı saat ile Xiaomi ve Samsung akıllı telefon ihtiyacı olanlar için bu liste tam bir hazine niteliğinde.

Ancak sadece teknoloji ürünleri değil, terlik, pijama ve oyuncak çeşitleri gibi günlük yaşamda da ihtiyaç duyulan ürünler de listede yer alıyor.

13 Nisan'da satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesindeki fiyatları görmek için sabırsızlananlar, aşağıdaki kataloğa göz atabilir.

İşte 13 Nisan ŞOK indirim kataloğu…