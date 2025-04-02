ŞOK’a çeşit çeşit terlikler geldi: 109.00 TL’ye satılıyor! ŞOK 2 Nisan Aktüel

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ŞOK 2-8 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerliaktüel ürün kataloğu yayımlandı.

Nisan’ın ilk haftasına özel olarak yayımlanan katalogda, kişisel bakım ürünleri dikkat çekerken, ev ihtiyaçlarını karşılayacak birçok ürün de büyük indirimlerle satışa sunuluyor.

Terlik, şarjlı dik süpürge, klima, mop gibi ürünler ŞOK marketlerinde cazip fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

2 Nisan 2025 itibariyle ŞOK’ta satışa sunulacak ürünler arasında hem günlük kullanım hem de evdeki ihtiyaçlar için cazip fiyatlar yer alıyor.

İşte ŞOK 2 Nisan Aktüel Ürünler: