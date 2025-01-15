ŞOK’a çeşit çeşit Vans ayakkabı geliyor; Üstelik 1200 TL daha ucuz…

Haber Merkezi

Şok market, 18 Ocak 2025 tarihli yeni kataloğuyla alışveriş severlere büyük fırsatlar sunuyor.

Hafta sonu kataloğunda yer alan indirimli ürünler, alışveriş listelerini şekillendirmeye başlıyor.

Bu hafta, evde temizlik işlerini kolaylaştıracak halı koltuk yıkama makinesi ve dikey süpürge gibi pratik ürünler öne çıkıyor. Ayrıca, akıllı televizyon çeşitleri de uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak.

Şok’un sunduğu fırsatlar arasında Vans marka ayakkabılar da dikkat çekiyor.

Hem şıklığı hem de uygun fiyatlarıyla raflarda yerini alacak olan Vans ayakkabıları, şimdiden alışveriş yapanların ilgisini çekmeye başlamış durumda.

İşte ŞOK 18 Ocak indirim kataloğu…