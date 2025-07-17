ŞOK’tan araç bakım fırsatı: Branda, cam suyu, pasta cila, paspas... ŞOK 19 Temmuz Aktüel

ŞOK’un 19 Temmuz 2025 aktüel kataloğu, araç bakım ve aksesuarlarında cazip fırsatlarla dolu.

Hem ŞOK marketlerinde hem de Cepte ŞOK uygulamasında geçerli kampanyada, Aprilla marka Type C şarj kablolu oto süpürgesi 499 TL’den satışa sunulacak.

Kataloğun dikkat çeken diğer ürünleri arasında motosiklet örtü brandası 299 TL, motosiklet sele brandası 75 TL, oto güneşlik brandası 299 TL ve 3 litre yazlık cam suyu 50 TL gibi uygun fiyatlar yer alıyor.

Ayrıca 3,2 litre tam sentetik motor yağı (5W-30) da 499 TL’ye alıcı bulacak.

Araç sahipleri için özel olarak hazırlanan bu kampanya, hafta sonu boyunca geçerli olacak ve otomobil bakım ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

İşte ŞOK 19 Temmuz indirimli ürünler: