ŞOK'tan büyük fırsat: Ne alırsan 50 TL... Duyan akın edecek

Haber Merkezi

Evini yenilemek, mutfağını donatmak ya da kişisel bakımına yatırım yapmak isteyenler için ŞOK Market’ten müjdeli haber geldi.

14 Mayıs’a kadar sürecek dev kampanya ile aktüel ürünler raflardaki yerini aldı. Her hafta sunduğu cazip fırsatlarla dikkat çeken ŞOK, bu hafta da müşterilerini memnun edecek ürün yelpazesiyle karşımızda.

Toz ve sıvı deterjanlar, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu gibi temel temizlik ürünlerinin yanı sıra günlük bakım ihtiyaçlarına yönelik ürünlerde de ciddi indirimler söz konusu.

Ayrıca kahve makinesi, borcam, kupa, kase, saklama kapları, sunum tepsileri ve kahvaltı setleri ile mutfağınızı yenilemek artık daha ekonomik.

Gıda ve temizlik malzemelerinde ise "Ne alırsan 50 TL" kampanyası müşterilerin yüzünü güldürecek.

İşte ŞOK 14 Mayıs indirim kataloğu...