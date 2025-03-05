ŞOK’tan mart ayı jesti: Fiyatlar geçen yıla sabitlendi… İşte ŞOK 8 Mart Aktüel

Haber Merkezi

ŞOK, 8 Mart için özel indirimler içeren hafta sonu kataloğunu duyurdu.

Bu hafta sonu ŞOK’tan yapacağınız alışverişte, çocuk oyuncaklarından beyaz eşyalara kadar geniş bir ürün yelpazesi sizleri bekliyor.

Kataloğun dikkat çeken başlıca ürünleri arasında çocuk oyuncakları, mobilya ve dekorasyon ürünleri yer alıyor.

Ayrıca, klima, buzdolabı, bulaşık makinesi ve mikrodalga fırın gibi beyaz eşyalar da indirimli fiyatlarla raflarda olacak.

ŞOK, geçen yıl mart ayında satılan bazı ürünlerin fiyatlarını mart ayı boyunca sabitledi.

İşte ŞOK 8 Mart indirimli ürünlerin listesi: