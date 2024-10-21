Somef Şef açıkladı! MasterChef’in en zengin şefi...

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MasterChef yarışmasında jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk olmuş ve yaptığı açıklamalar ile gündemde adeta bomba etkisi yaratmıştı.

Hem başarıları hem de özel hayatıyla magazin gündeminde sıkça adından söz ettiren Sivrioğlu, özellikle şık kombinleri ile sosyal medyada ilgi odağı olmayı başarıyor.

Ünlü şef, geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar’ın YouTube üzerinden yayınlanan programına konuk olmuş ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

MEKANINDA ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞAN YEMEK YİYEMİYOR!

Sivrioğlu’nun program sırasında yaptığı açıklamalar sosyal medyanın gündemine oturdu. Kendi işletmesi hakkında asgari ücretle çalışan bir kişinin yemek yiyemeyeceğini belirtmesi dikkat çekti.

Avşar’ın “Zengin oldunuz mu?” sorusunu yanıtlayan Sivrioğlu, programda durumu en iyi olan şefide ele verdi.

Sivrioğlu ise "Mehmet hepimizden daha iyi durumda. Bodrum'da iki tane işletmesi var." Ifadeleriyle Mehmet Şef’in durumunun Danilo Zanna ve kendisinden daha iyi olduğunu vurguladı.