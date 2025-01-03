Son dakika 3 Ocak 2025 Memur ve emekli zammı açıklandı mı? İşte zam oranı...

Yağmur Dinç

Emekli ve memur için zam günü...

Asgari ücretin ardından emekli ve memur vatandaşların alacağı zam oranı da netleşti.

Gözler TÜİK'te; enflasyon oranı açıklanacak ve zam yüzdesi belli oldu.

Memur ve memur emeklilerinin zamlarını tespit etmek için öncelikle Temmuz- Aralık 2024 aylarında açıklanan aylık enflasyon verisi baz alınıyor.

Bu veriye 2025 yılının ilk 6 ayında yapılacak zam oranı da kümülatif olarak ekleniyor.

Çıkan sonuç ise Temmuz-Aralık 2024'te yapılan zam oranına bölünerek bulunuyor.

Milyonların kilitlendiği zam oranı merakla bekleniyor.

Pek; 2025 memur ve emekli zammı açıklandı mı? Yüzde kaç oldu? İşte detaylar...

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 2025

Aralık enflasyonunun aylık yüzde 1,03, yıllık yüzde 44,38 olarak açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 11,54 oldu.

SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.74 oranında zam yapıldı.