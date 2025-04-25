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Son kez vuracak: Tarih verildi… Mont, atkı, bereleri çıkarın

Son kez vuracak: Tarih verildi… Mont, atkı, bereleri çıkarın Meteoroloji uzmanları Pazar gününü işaret etti. Özellikle İstanbul'dan başlayıp Artvin'e kadar olan şerit boyunca etkisini gösterecek. Özellikle gecelere dikkat!