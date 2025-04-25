Son kez vuracak: Tarih verildi… Mont, atkı, bereleri çıkarın

Haber Merkezi
Meteoroloji uzmanlarından kritik uyarı geldi.
Pazar günü Türkiye'nin batı ve kuzeydoğusunda kış havası etkili olacak.
Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının İstanbul’dan başlayarak Karadeniz boyunca Artvin’e kadar uzanacağı bildirildi.
Özellikle gece saatlerinde sıcaklıklarda sert düşüşler bekleniyor.
MONTLARI ÇIKARIN
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, Rusya üzerinden soğuk havanın yurdumuza giriş yapacağını şu sözlerle duyurdu:
“Pazar günü Rusya üzerinden ülkemize soğuk hava geliyor. İstanbul'dan Artvin'e kadar olan şeritte soğuk rüzgarla kış havası yaşanacak. Soğuk hava Mayıs'ın ilk günlerine de sarkacak. Özellikle geceleri mont, bere tercih edilebilir…”