Sönük hamurun üstüne örtün, nasıl kabarıyor görün...

Yağmur Uçar

Hamur işleri yaparken en büyük sorunlardan biri, hamurun beklenen şekilde kabarmaması olabilir.

Poğaça, ekmek veya kek yaparken özellikle mayalı hamurun kabarmaması hem lezzeti hem de dokuyu olumsuz etkiler.

Bu sorunun pek çok sebebi olabilir. Bunlar arasında kullanılan malzemelerin tazeliği, mayalanma süresi, sıcaklık koşulları ve yoğurma tekniği gibi faktörler vardır.

Peki; ne yapmalısınız? İşte kabarmayan hamurun çözümü...

ISLAK BEZ ÖRTÜN

Hamurunuzu ılık bir ortamda mayalandırmalısınız.

Eğer hamurun bulunduğu ortam soğuksa, hamuru hafif ısıtılmış fırında mayalandırabilirsiniz.

Hamurunuzun üzerini nemli bir bezle kapatarak kurumasını önlemek bu noktada son derece önemlidir.