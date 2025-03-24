Sosyal Medyayı Sallayan Spoonful Tatlısı! İşte Tarifi ve Püf Noktaları

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Tatlı dünyasında yeni bir trend doğdu!

Son günlerde sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan Spoonful tatlısı, pratik hazırlanışı ve muhteşem lezzetiyle tatlı severlerin gözdesi haline geldi.

Sadece birkaç malzemeyle hazırlanabilen bu tatlı, hafif dokusu ve yoğun aromasıyla büyük beğeni topluyor.

Peki, Spoonful tatlısı nasıl yapılır? İşte detaylı tarifi ve püf noktaları…

SPOONFUL MALZEMELERİ

4 bardak süt

1 bardak şeker

2 kaşık nişasta

2 kaşık un

2 yumurta sarısı

1 paket vanilin

1 bardak kadar krema

Taban için ufalanmış kakaolu kek

SPOONFUL YAPILIŞI

Süt, şeker, nişasta, un, yumurta sarısı ve vanilini bir tencereye alın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyu kıvam alana kadar pişirin.

Hazırladığınız karışımı oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra içine sıvı krema ekleyerek iyice çırpın.

Ufalanmış kekleri kupların veya kaselerin tabanına eşit şekilde yayın.

Kek tabanının üzerine hazırladığınız kremayı dökün ve düzgün bir şekilde yayın.

Çikolatayı benmari usulü eriterek tatlının üzerine gezdirin. Tatlının üzerini rendelenmiş çikolata ile süsleyerek servise hazır hale getirin.

SPOONFUL TATLISININ PÜF NOKTALARI

Kek tabanında kakaolu kek veya bisküvi kullanabilirsiniz.

Çikolatayı daha akışkan hale getirmek için biraz krema ekleyebilirsiniz.

Tatlınızı soğuttuktan sonra servis ederseniz lezzeti daha yoğun olacaktır.