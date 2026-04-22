Sözleri dillere dolandı: İşte “Nalaka" şarkısının sahibi

Sosyal medyada bir anda patlayan ve "Tamam da kanka ne alaka?" sözleriyle milyonların diline dolanan şarkı, müzik dünyasında taşları yerinden oynattı.

Herkesin videolara fon yaptığı, listeleri altüst eden bu sesin sahibi ise merak ediliyor.

Peki Nalaka şarkısı neden bu kadar popüler oldu, şarkının sahibi kim?

ŞARKININ SAHİBİ KİM?

"Sosyal medyada 'Tamam da kanka ne alaka?' akımını başlatan ve milyonlarca dinlenmeye ulaşan şarkının sahibi KÖK$VL.

Gerçek adı Eren Köksal olan rapçi KÖK$VL, 1995 Samsun doğumlu. Mumble rap tınılarını popüler kültürle harmanladığı 'Nalaka' parçasıyla dijital bir devrim başlattı.

“NALAKA” NEDEN BU KADAR POPÜLER OLDU?

Şarkının başarısının en büyük anahtarı, nakarat kısmındaki "Tamam da kanka, ne alaka?" cümlesi.

Günlük hayatta herkesin sıkça kullandığı bir ifadeyi, akılda kalıcı ve ritmik bir "ka-ka-ka" nakaratıyla birleştirmesi, parçayı dinleyicinin zihnine saniyeler içinde kazıyor.

Kullanıcılar, hayatlarındaki saçma veya beklenmedik anları anlatırken bu şarkıyı fon müziği olarak kullanıyor.

Şarkının enerjik trap altyapısı, elektronik dokunuşlarla birleşince kısa videolarda (Reels/TikTok) mükemmel bir uyum sağlıyor.