Spor otomobil devi Porsche bayilerini kapatıyor! Satışlarda rekor düşüş yaşandı

Haber Merkezi

Spor otomobil devi Porsvhe, Volkswogen’in ardından aldığı bayi kapatma kararıyla şaşkına çevirdi. Porsche’nin Kuzey Amerika’daki teslimatları yüzde 1 artışla 86 bin 541’e ulaşırken, ana pazarlarından Almanya’da teslimatlar yüzde 11 artarak 35 bin 858 oldu.

Yaşanan bu artış, Panamera, 911 ve yeni elektrikli SUV Macan’ın yeni modellerine bağlandı. Ancak, şirketin Çin’deki teslimatları yüzde 28 azalarak 56 bin 887’ye gerilemesi çarpıcı bir karara imza atılmasına neden oldu.

Teslimatlarda yaşanan gerilemenin ardından bayiler hakkında verilen karar sonrası şirketten açıklama geldi.

ÇİNDEKİ BAYİLER KAPANIYOR

Şirketin açıklamasına göre, Çin’de bulunan bayilerdeki düşüş, ülkedeki ekonomik zorluklardan kaynaklanıyor. Porsche, Ekim 2024’te düşük talep nedeniyle Çin’deki bayi ağını küçülteceğini vurguladı.

Çin, Porsche’nin toplam teslimatlarının yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor. Ancak şirket, Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasında artan gümrük vergisi gerilimlerinden de olumsuz etkileniyor.