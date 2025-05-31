Starbucks bu kez pilot arıyor! Resmen servet ödeyecek: İşte, pilota verecekleri maaş

Haber Merkezi

Dünyanın dört bir yanında kahve tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelen Starbucks, bu kez kahve değil gökyüzü konuşuluyor. ABD merkezli dev kahve zinciri, şaşırtıcı bir iş ilanıyla gündemde bomba etkisi yarattı.

Şirket bu kez barista değil, kurumsal jet filosunda görev alacak yeni kaptan pilotunu arıyor. Ve bu görev sadece kokpitteki uzmanlıkla sınırlı kalmayarak aynı zamanda temsil gücü, operasyonel zekâ ve uluslararası deneyimi de şart koşuyor.

Bu şartların yanı sıra arayışın en dikkat çekici kısmı ise verilecek maaş. Kurumsal jet filosunda yer alacak ve özel uçuşlarda görev alacak pilota adeta küçük bir servet ödenecek.

14 MİLYON TL ÖDENECEK!

Kahve devi söz konusu pilot arayışında gerekli niteliklere ve deneyime bağlı olarak ödenecek maaşın 270 bin ila 360 bin dolar arasında değişecek.

Verilecek olan maaşın ise bugünkü kura göre yaklaşık 10.5 milyon TL ile 14 milyon TL arasına tekabül ediyor.

Aynı zamanda bu dudak uçuklatan maaşın yanı sıra alınacak olan pilota çeşitli yan haklarda sunulacak. Bu haklar; Özel Özel sağlık ve yaşam sigortası, Emeklilik fonu desteği, Ücretli izin olanakları, Üniversite harç yardım programı ve Hisse alım ve prim sistemi.