Stokları eritiyor! Renault'dan 185 bin TL indirim: Kaçıran bin pişman Otomobil firmaları, 2023 model yılı için özel fiyatlar ve cazip tekliflerle stoklarını azaltarak 2024 model yılı için yer açma çabası içerisinde. Renault da stokları eritmek için dev bir kampanya başladı. Tam 185 bin TL indirimle...

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Son dönemde otomobil endüstrisindeki fiyat artışlarının hızı yavaşlarken, bu durumdan etkilenen markalardan biri de Renault oldu.

Renault, son üç ay içerisinde araç fiyatlarındaki artışı önemli ölçüde sınırlamış olsa da, stoklarını gözle görülür bir şekilde azaltmış durumda.

Özellikle Renault'un en popüler modellerinden biri olarak tanımlanan Renault Clio, alt segment müşterilere yönelik bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Marka, Clio modeli için özel fiyatlar sunarak tüketicilerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Renault Clio fiyatları

· Renault Clio Equilibre 1.0 Sce 65 hp satış fiyatı: 852.000 TL

· Renault Clio Equilibre 1.0 Tce X-Tronic 90 hp satış fiyatı: 949.900 TL

· Renault Clio Evolution 1.0 Tce X-Tronic 90 hp satış fiyatı: 988.900 TL

· Renault Clio Techno Esprit Alpine 1.0 Tce X-Tronic 90 hp satış fiyatı: 1.041.900 TL

· Renault Clio Techno Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 145 hp satış fiyatı: 1.286.900 TL

Renault, 2024 modellerine yer açmak için dev bir kampanya başlattı.

Peşin alımlara özel dev indirim

Renault, otomobil alımı sürecinde bütçe sıkıntısı yaşayan müşteriler için özel bir fırsat sunuyor.

Özellikle Renault Clio'nun en ekonomik versiyonunun 852 bin TL'lik fiyatı, peşin alım yapma imkanı olmayanlar için ciddi bütçe sıkıntılarına yol açabiliyor. Bu kapsamda Renault, alımı kolaylaştırmak adına özel bir kredi desteği sunuyor.

Renault Clio almak isteyen müşteriler, markanın sağladığı 250.000 TL kredi desteğinden faydalanabiliyor. Bu özel kredi imkanıyla, aracın toplam bedeli olan 852 bin TL'nin önemli bir kısmı önceden karşılanmış oluyor. Kredi desteğinden yararlananlar, sadece 502 bin TL nakit ödeme yaparak Renault Clio sahibi olabiliyorlar.

Kredi ödemeleri şirkete aylık periyotlarla yapılıyor ve müşterilere özel ödeme koşulları sunuluyor.