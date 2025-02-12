Su faturalarında yeni dönem: Yürürlüğe girdi, artık indirimli ödenecek

Haber Merkezi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, su tarifelerinde önemli bir değişikliğe giderek vatandaşları sevindirecek bir karara imza attı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla yapılan yeni düzenleme, su faturalarında önemli bir indirim sağlayarak ekonomik destek sunmayı hedefliyor.

Ocak ayı itibariyle yürürlüğe giren uygulama kapsamında artık su kullanım kademelerinde önemli değişikler yapıldı.

FATURALANDIRMALAR DÜŞECEK

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya alınan yeni düzenleme, özellikle dar gelirli aileler ve su tüketimini dikkatli yapan haneler için büyük bir avantaj sunacak.

Önceden 10 tonun üzerine çıkan su kullanımı, daha yüksek fiyatlandırma kademelerine girerek faturaları yükseltiyordu. Ancak yeni uygulama ile 15 tona kadar olan su kullanımı, düşük ücret tarifesiyle faturalandırılacak. Böylece birçok hanenin su giderleri ciddi oranda azalacak.

SU KULLANIM KADEMELERİ GÜNCELLENDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, su kullanım kademeleri yeniden belirlendi.

Daha önce 1-10 metreküp olarak uygulanan ilk kademe sınırı, yeni düzenleme ile 1-15 metreküpe çıkarıldı. Bu değişiklik sayesinde aboneler, su faturalarında ortalama yüzde 25 oranında bir indirimden faydalanabilecek.

Diğer kademelerde de değişiklik yapıldı. 11-20 metreküp olarak belirlenen ikinci kademe, 15-30 metreküp aralığına yükseltilirken, 21 metreküp ve üzeri olan üçüncü kademe, 30 metreküp ve üzeri olarak güncellendi.

Bu değişikliklerin ardından, su faturalarında yer alan ve su ücretinin yüzde 50’si oranında tahsil edilen atıksu bedellerinde de düşüş yaşanacağı dikkat çekti.