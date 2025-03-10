Şükrü Saraçoğlu Stadı değil! Salak Milyoner filmindeki stat bakın neresi çıktı

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Türk sinemasının efsanevi yapımlarından biri olan Ertem Eğilmez imzalı "Salak Milyoner", bu akşam yeniden izleyiciyle buluşuyor.

Filmde, Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe gibi usta isimler, miras kalan defineyi bulmak için İstanbul’a gelir. Ancak işler umdukları gibi gitmez.

Hikayenin en komik anlarından biri de define kazdıkları yerin aslında bir futbol sahası çıkması olur.

Büyük bir heyecanla kazmaya devam eden karakterler, aniden bir maçın ortasında olduklarını fark eder.

Peki, bu unutulmaz sahne hangi statta çekildi?

SALAK MİLYONER’İN EFSANE SAHNESİ

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden Salak Milyoner, İstanbul’un dört bir yanında define arayan Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret’in komik maceralarını anlatıyor.

Babalarının vasiyetini yerine getirmek için kazma kürekle şehri altüst eden dört kafadar, Dolmabahçe’de bir tünel kazarken büyük bir sürprizle karşılaşır.

Defineyi bulduklarını sanan kardeşler, aslında İnönü Stadı’nın tam ortasına çıkmıştır! Üstelik o sırada sahada Fenerbahçe-Kayserispor maçı oynanmaktadır.

Uzun yıllar İstanbul kulüplerine ev sahipliği yapan İnönü Stadı, Beşiktaş'la birlikte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de iç saha adresiydi.