Süper Lig devi Fenerbahçe’nin yıldızına göz dikti! Transfer arenası karışacak Lig’de zirvedeki yerini koruyan Fenerbahçe’de flaş bir ayrılık gündeme geldi. Yıldız oyuncu için Süper Lig devi harekete geçti.

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Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste elde ettiği başarılı sonuçlarla şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Ara transfer döneminde başarılı transferler gerçekleştiren sarı-lacivertli kulüp, oyuncu kadrosunu güçlendirme hedefinde.

Sezon arasında Rade Krunic ve Leonardo Bonucci gibi başarılı isimleri kadrosuna katan Kanarya, son olarak Çağlar Söyüncü’yü renklerine bağladı.

Bazı isimlerin ise takımdan ayrılması bekleniyor. Bu isimlerden biri de Ryan Kent!

Kent, Fenerbahçe'nin satış listesine konuldu ve gelecek planlamalarında düşünülmediği belirtildi.

Süper Lig devi ise Ryan Kent için düğmeye bastı.

Başakşehir istiyor

Transfer döneminin hareketliliği devam ediyor. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Rams Başakşehir, Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu Ryan Kent’e talip oldu.

Transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

Sezon başında Rangers’tan Fenerbahçe’ye transfer olan 27 yaşındaki Kent, 15 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti.