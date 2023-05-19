Süper Lig'de gol kralı kim? 2023 Süper Lig gol krallığı ve asist krallığı sıralaması.. Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken gol krallığı ve asist krallığında son durum merak ediliyor. İşte son durum..

Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir zaman kala gol krallığı ve asist krallığındaki son durum hakkında aramalar hız kazandı. Futbolseverler Süper Lig'de kimin gol kralı ve asist kralı olacağını yakından takip ediyor. Süper Lig'de 34 hafta sonunda oluşan gol krallığı ve asist krallığındaki son durumu sizler için derledik. Süper Lig'de 34. hafta maçları dün akşam oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ile sona erdi. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçta takımının 3. golüne imza atan Enner Valencia gol krallığında açık ara önde gidiyor. İşte Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı ve asist krallığında son durum.. Gol Krallığı Enner Valencia - 28 Gol Fabio Borini - 20 Gol Mbaye Diagne - 19 Gol Mauro Icardi - 17 Gol Umut Nayir - 16 Gol Haji Wright - 15 Gol Cenk Tosun - 13 Gol Ali Sowe - 12 Gol Michy Batshuayi - 12 Gol Valon Ethemi - 12 Gol Asist Krallığı Guilherme Sitya - 8 Asist Fabio Borini - 8 Asist Younes Belhanda - 7 Asist Mauro Icardi - 7 Asist Kerem Aktürkoğlu - 6 Asist Furkan Soyalp - 6 Asist Caner Erkin - 6 Asist