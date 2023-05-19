Süper Lig'de gol kralı kim? 2023 Süper Lig gol krallığı ve asist krallığı sıralaması..

Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir zaman kala gol krallığı ve asist krallığındaki son durum hakkında aramalar hız kazandı.
Futbolseverler Süper Lig'de kimin gol kralı ve asist kralı olacağını yakından takip ediyor.
Süper Lig'de 34 hafta sonunda oluşan gol krallığı ve asist krallığındaki son durumu sizler için derledik.
Süper Lig'de 34. hafta maçları dün akşam oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ile sona erdi. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçta takımının 3. golüne imza atan Enner Valencia gol krallığında açık ara önde gidiyor.
İşte Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı ve asist krallığında son durum..
Gol Krallığı
- Enner Valencia - 28 Gol
- Fabio Borini - 20 Gol
- Mbaye Diagne - 19 Gol
- Mauro Icardi - 17 Gol
- Umut Nayir - 16 Gol
- Haji Wright - 15 Gol
- Cenk Tosun - 13 Gol
- Ali Sowe - 12 Gol
- Michy Batshuayi - 12 Gol
- Valon Ethemi - 12 Gol
Asist Krallığı
- Guilherme Sitya - 8 Asist
- Fabio Borini - 8 Asist
- Younes Belhanda - 7 Asist
- Mauro Icardi - 7 Asist
- Kerem Aktürkoğlu - 6 Asist
- Furkan Soyalp - 6 Asist
- Caner Erkin - 6 Asist