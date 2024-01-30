Süper Lig'de gol kralı kim? Trendyol Süper Lig gol krallığı sıralaması! Dzeko, Thiam, Icardi... Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maçları tamamlanırken ligde oluşan gol krallığı sıralaması merak uyandırdı. İşte Süper Lig'de gol krallığı sıralaması..

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Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalar ile sona erdi.

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maçlarının bitmesinin ardından gol krallığındaki son durum hakkında aramalar hız kazandı.

Futbolseverler Süper Lig'de hangi ismin gol kralı olacağını büyük bir merakla takip ediyor.

Süper Lig'de 23 hafta sonunda oluşan gol krallığı sıralamasını sizler için derledik.

2022/2023 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia 31 maçta attığı 29 gol ile Süper Lig'de gol kralı olmayı başarmıştı.

Dünyaca ünlü birçok ismin bulunduğu Süper Lig'de bu sezon kimin gol kralı olacağı büyük merak uyandırıyor.

Peki 2023/2024 sezonunda gol kralı kim olacak? İşte Trendyol Süper Lig'de gol krallığında son durum..

Gol Krallığı

1 - Edin Dzeko - 16 Gol (Fenerbahçe)

2 - Mame Thiam - 14 Gol (Kayserispor)

3 - Mauro Icardi - 13 Gol (Galatasaray)

4 - Aytaç Kara - 11 Gol (Kasımpaşa)

5 - Rey Manaj - 11 Gol (Sivasspor)

6 - Adam Buksa - 10 Gol (Antalyaspor)

7 - Krzysztof Piatek - 10 Gol (Başakşehir)

8 - Paul Onuachu - 9 Gol (Trabzonspor)

9 - Kerem Aktürkoğlu - 9 Gol (Galatasaray)

10 - Sebastian Szymanski - 9 Gol (Fenerbahçe)