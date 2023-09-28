Süper Lig'de play-off olacak mı? Futbolseverler bu kararı bekliyordu! TFF açıklama yaptı.. TFF, Süper Lig'de play-off etabı oynatılmasının bu sezon için gündemde olmadığını duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı play-off açıklaması son günlerin en çok konuşulan konuları arasına girmişti.

Futbolseverleri adeta ikiye bölen play-off açıklaması uzun süre gündemdeki yerini korudu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ''Yayın geliri 120 milyon dolardan 90 milyona düştü. Derdimiz marka değerini yükseltmek. Bu, 'Play-off'la mı olur başka şekilde mi olur bilmiyorum. Kulüplerle birlikte karar vereceğiz” ifadeleri ile gündeme oturmuştu.

Bu açıklamanın ardından birçok futbolsever ve spor yorumcusu play-off sistemini eleştirerek karara karşı çıktı.

TFF'den resmi açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Trendyol Süper Lig'de play-off oynatılmasının bu sezon için gündemde olmadığı ifade edildi.

Federasyon yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda play-off sisteminin bu sezonu kapsamadığı açıklandı.