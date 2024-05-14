Süper Lig'in 65 sezonluk zafer tablosu: Bakın ilk sırada kim var Süper Lig'de sezon sonuna kısa bir zaman kala, 1959'dan bu yana toplanan puanları ve sıralamaları ele aldık. Bakın ilk sırada hangi takım var...

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65 sezon boyunca Süper Lig’de 74 takım mücadele etti. İçinde bulunduğumuz sezon ise Pendikspor 75. takım olarak ilk kez Süper Lig’de mücadele veriyor.

Fenerbahçe, geride bırakılan 65 sezon boyunca elde ettiği başarılarla adeta tahtını koruyor.

Transfermarkt’taki verilere göre, Fenerbahçe en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 1.817 lig maçında 3 bin 612 puan alarak ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Bu alanda Galatasaray'ı 29 puan farkla geride bırakan Fenerbahçe, zirvedeki yerini koruyor.

Ezeli rakibi Galatasaray ise 1.816 maçta toplam 3 bin 583 puan elde etti. Sıralamada üçüncü sıraya Beşiktaş 3 bin 457 puanla yerleşirken, dördüncü sırada ise Trabzonspor 2 bin 973 puanla yer aldı.

Lig tarihinin en golcüsü Fenerbahçe

Süper Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanında da zirvede Sarı-lacivertliler var.

Fenerbahçe, lig tarihinde toplam 3.397 gol kaydederek bu alandaki liderliğini sürdürüyor.

Rakiplerinden biri olan Galatasaray ise 3.283 golle Fenerbahçe'nin hemen ardında yer alıyor. Beşiktaş ise 3.080 golle bu rekabette üçüncü sıraya yerleşmiş durumda.

Galibiyet rekoru Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, lig tarihinde toplam 1.817 maçta mücadele ederek, 1.054 galibiyet elde ederek zirvede yer alıyor.

Galibiyet sayılarında Galatasaray 1.050 ile ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş 995 galibiyetle üçüncü, Trabzonspor ise 840 galibiyetle dördüncü sıraya yerleşti.

Liderlik koltuğu en çok Galatasaray’da

Galatasaray, Süper Lig tarihinde toplam 375 haftayla en fazla liderlik koltuğuna oturan takım unvanını elde etti.

Fenerbahçe ise 303 haftayla liderlik sıralamasında ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş 285 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 113 haftayla dördüncü sırada yer aldı.

İşte Süper Lig'in 65 sezonluk raporu

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