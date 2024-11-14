Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 14 Kasım 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları..

Hüseyin Topuz

Süper Loto çekilişi her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştirilir.

Bu haftanın ikinci çekilişi olan 14 Kasım Perşembe tarihli çekiliş noter huzurunda gerçekleştirildi.

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Devreden büyük ikramiyenin 17.043.236 TL olduğu çekiliş bu akşam gerçekleştirildi.

Şans oyunu tutkunları Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı. İşte çekiliş sonuçları...

14 Kasım 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

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