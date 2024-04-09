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Sürücüler dikkat! Bunu yapmayanın ehliyeti elinden gidecek

Sürücüler dikkat! Bunu yapmayanın ehliyeti elinden gidecek Sürücüler için önemli bir duyuru geldi! Son alınan kararla birlikte artık bunu yapmayanın ehliyetine el konulacak.