Sürücüler dikkat! Bunu yaptırmayana 9 bin 943 TL ceza… Araç sahibini ilgilendiren önemli bir değişiklik gündemde. Yeni karara göre; aracına bunu yaptırmayan sürücülere tam 9 bin 943 TL ceza kesilecek.

ensonhaber.com

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin açıklamalarına göre, son dönemde önemli bir değişiklik trafiğin gündeminde yer alıyor.

Egzoz emisyon muayenesi yapmayan sürücülere yönelik alınan kararlar, ciddi sonuçlar doğuruyor.

Trafikteki araçlardan kaynaklanan hava kirliliğiyle mücadele etmek amacıyla, tüm illerde Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) uygulaması hayata geçirildi.

Bu sistem sayesinde egzoz muayenesi yaptırmayan araçlar kolaylıkla tespit edilebiliyor.

Bakan Özhaseki, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temiz bir hava, sağlıklı bir dünya için Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi EGEDES'i 81 şehrimizde uygulamayı sürdürüyoruz.

EGEDES ile trafikten kaynaklı hava kirliliğinin önüne geçmek için egzoz emisyon muayenesi yaptırmayan araçları trafikte tespit ediyoruz. Yaptığımız denetimlerde egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan yaklaşık 1 milyon araca idari yaptırım uyguladık. Evlatlarımızın emaneti ortak evimiz dünyamızı daha yeşil, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

9 bin 943 TL ceza kesilecek

Çevre ve Şehircilik Uzmanı Hasan Ege, projenin amacını, trafikte seyir halinde veya sabit konumda bulunan araçların plakalarının okunarak egzoz emisyon ölçümü yapılmayan araçlara yönelik denetim etkinliğini artırmak olarak belirtti.

Özellikle 2024 yılı itibariyle egzoz emisyon ölçümü yaptırmamanın idari para cezasının 9 bin 943 TL olduğuna dikkat çeken Ege, son bir yıl içinde yaklaşık 1 milyon aracın bu konuda yetersiz kaldığını belirtti.

Ege, vatandaşlara seslenerek, sağlık ve çevre bilincinin önemine vurgu yaparak egzoz emisyon ölçümlerinin titizlikle yapılmasını istedi.

Ayrıca, e-Devlet üzerinden ölçüm sürelerini takip etmenin ve gerekli önlemleri almanın cezai yaptırımlardan kaçınmak için önemli olduğunu vurguladı.