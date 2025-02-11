Sürücüler dikkat: O trafik ihlallerinde cezalar artıyor! İhlallerde hapis cezası yolu gözüküyor

Haber Merkezi

Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Her geçen gün trafikte karşılaşılan akıl almaz olaylar durmak bilmiyorken uygulanan cezai yaptırımlar özelinde yeni bir düzenlemeye gidildi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve Türkiye gündeminde büyük bir yankı uyandıran son olayda aynasını kıran motokuryenin üzerine arabasını süren şoförün görüntüleri şaşkına çevirmişti.

Nerdeyse her geçen gün buna benzer olayların yaşanmaya devam etmesi hükümeti harekete geçirdi.

Bu kapsamda hükümet tarafından yeni yargı paketi ile trafik suçlarında cezaların artırılması, para cezalarına ek olarak hapis cezası uygulanması ve ehliyete el koymanın kapsamının genişletilmesine yönelik yeni düzenlemeler ile trafikte yaşanan ihlallerin caydırıcılığının artırılması hedefleniyor.

HAPİS CEZALARI GELİYOR

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan hedeflerin ilk adımının, toplumdaki cezasızlık algısının giderilmesine yönelik olacağı belirtilmişti.

Bu kapsamda bazı trafik suçlarında uygulanan cezalar hapis cezasına kadar varıyor. Özellikle kaza yapıp kaçanlar, ehliyetsiz araç kullanımı ve zorla ulaşım araçlarının hareketini engelleyenlere2 bin 170 lira para cezası veriliyor ve 20 ceza puanı uygulanıyor.

Ancak söz konusu düzenleme ile birlikte kaza yapıp kaçanların tespit edilmesi durumunda ehliyetlerine uzun bir süre el konulması, para cezalarının artırılması ve belli durumlarda hapis cezası ile cezalandırılmasına yönelik adım atılması bekleniyor.