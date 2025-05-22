Sürücülere müjde: Ehliyet artık tarih oluyor

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Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bir uygulama hayata geçti.

Artık trafikte araç kullanan vatandaşların ehliyetlerini fiziksel olarak yanlarında taşıma zorunluluğu kalmadı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulaması sayesinde, sürücü belgesi bilgileri Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarına entegre ediliyor.

Uygulama büyük ilgi görürken, şu ana kadar 6 milyon 275 bin vatandaş bu yeni sistemden faydalandı.

Yeni nesil çipli kimlik kartlarıyla entegre çalışan sistem sayesinde sürücüler, yanlarında yalnızca kimlik kartlarını bulundurarak trafikte tüm resmi işlemlerini gerçekleştirebilecek.

NASIL YAPILIR?

Trafikte yeni bir dönem başlatan “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulaması, vatandaşların sürücü belgelerini yanlarında taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Uygulamadan yararlanmak isteyenler için süreç oldukça pratik ve tamamen ücretsiz.

Yeni tip sürücü belgesi olanlar, nüfus müdürlüklerine şahsen başvurarak ehliyet bilgilerini çipli kimlik kartlarına entegre ettirebiliyor.Yeni nesil elektronik kimlik kartı sahipleri ise, yeni sürücü belgesi başvurusu yaparken bu işlemi eş zamanlı olarak gerçekleştirebiliyor.

Bu sayede, kimlik kartını yanında bulunduran sürücüler için ehliyet taşıma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Uygulama; belge kaybı, unutma gibi durumların önüne geçerken, trafikteki denetim süreçlerini de kolaylaştırıyor.