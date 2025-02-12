Survivor’da şaşırtan hırsızlık! Yiyecekleri kuma gömmüş…

Haber Merkezi

TV8 ekranlarının severek takip edilen yarışma programı Survivor All Star’da kıyasıya rekabet sürüyor. Her gün yeni bir olaya sahne olan yarışmada yaşanan hırsızlık olayı şaşkına çevirdi.

Geçtiğimiz sezon Survivor All Star'da Poyraz, Dominikli bir adamın villasına izinsiz girip yiyecek ve içecek almış, bu olay neredeyse büyük bir skandala dönüşmesinin ardından bu yıl yaşanan hırsızlık Acun Ilıcalı’yı çileden çıkardı.

Dün akşam yayınlanan bölümde Ilıcalı, yarışmacılara ada konseyi sırasında yaptığı açıklama ile şaşkınlık yarattı. Ilıcalı, yeni sezona yedeklerden dahil olan Hikmet’in yiyecek ve içecek çaldığını belirtti.

6 ÖDÜL CEZASI ALDI

Ada konseyinde Ilıcalı, Hikmet’in yarışmaya dahil olmadan kaldığı villadan yiyecek ve içecek çalarak oyun alanlarına sakladığını açıkladı.

Ilıcalı, olayın ardından Hikmet’ten itiraf etmesini istedi. Hikmet’ten beklenen itirafın geç gelmesi cezasının artmasına neden olurken Ilıcalı, "Bunu kabul etmiyorum adaleti bozuyor bu iş. Burada insanlar birbirini parçalarken bir yarışmacının bir yerlere bir şey gömmesini kabul etmiyorum" diyerek tepki gösterdi.

Hikmet’e 6 ödülden yararlanamama cezası verildi. Hikmet cezayı çok bulsa da Acun Ilıcalı "Adaleti böyle sağlayacağız" dedi.