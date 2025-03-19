Süt devi iflas bayrağını çekiyor! Mahkeme kararını verdi

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Türkiye’nin önde gelen süt üreticileri arasında yer alan Balıkesir merkezli Koç Gültekin Süt Ürünleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yaşanan ekonomik sıkıntılara daha fazla dayanamayarak konkordato başvurusunda bulundu.

Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada alınan karar sektörde adeta deprem etkisi yarattı.

Konkordato talebinde bulunan Koç Gültekin Süt, 14 Mart 2025 tarihli ara kararın ardından geçici mühlet kararı verildi.

3 AY SÜRE VERİLDİ

Mahkeme tarafından verilen kararda, Balıkesir Ticaret Sicili’ne kayıtlı şirket, 14 Mart 2025’ten itibaren üç ay süreyle geçici mühlet hakkı kazandı. Aynı zamanda mahkeme, ihtiyati tedbir kararı alarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sema Erol’u geçici konkordato komiseri olarak atadı.

İcra İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince, karara itiraz etmek isteyen alacaklıların ilandan itibaren yedi gün içinde mahkemeye başvurabileceği belirtildi. Konkordato talebinin değerlendirilmesi için ön inceleme duruşmasının 11 Haziran 2025’te saat 14.45’te yapılacağı duyuruldu.