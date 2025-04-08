Suvivor sunucusu Murat Ceylan aşkı buldu! Sevgilisi Teşkilat’ın yıldızı çıktı

Haber Merkezi

TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programları arasında yer alan Survivor’a katıldığı 2013 yılında üne kavuşan Murat Ceylan birkaç yılın ardından bu kez Survivor’da sunucu koltuğuna oturmuştu.

2019 yılından bu yana altı yıldır Survivor’un sunuculuğunu üstelenen yakışıklı ismin özel hayatı da oldukça merak ediliyor.

Magazinden uzak bir hayat yaşamaya çalışan Ceylan son olarak yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilgi odağı haline geldi.

TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluşan Teşkilat dizisinde yer alan güzel oyuncuya gönlünü kaptıran Ceylan, paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

GÖNLÜNÜ KAPTIRDI!

Murat Ceylan'ın gönlünü kaptırdığı güzel oyuncu son günlerde gündemde olan Teşkilat'tan geçen ay ayrılan Gizem Güneş çıktı.

Tolga Sarıtaş'ın canlandırdığı Altay'ın kız kardeşi Selen'e hayat veren Gizem Güneş, geçtiğimiz ay dizinin kadrosundan ayrılan Güneş soluğu Dominik’te aldı.

Ceylan sosyal medya hesabından Dominik'ten aşk dolu kareye beğeni yağdı.