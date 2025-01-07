Haberler



Bilgi



Tabela değişti! İşte zamlı akaryakıt fiyatları: 7 Ocak 2025 benzin, motorin, LPG…

Tabela değişti! İşte zamlı akaryakıt fiyatları: 7 Ocak 2025 benzin, motorin, LPG… Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin litre fiyatına zam geldi. Güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. İşte 7 Ocak 2025 Salı benzin, motorin ve LPG fiyatları...