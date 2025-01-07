Tabela değişti! İşte zamlı akaryakıt fiyatları: 7 Ocak 2025 benzin, motorin, LPG…

Haber Merkezi
Benzin fiyatları, döviz kurları ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sıkça değişiyor.
Özellikle vergi artışları, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.
7 Ocak 2025 itibarıyla, benzin fiyatlarına 1 lira 27 kuruşluk bir zam yapıldı.
Peki, bu zamla birlikte 7 Ocak 2025’te güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları…
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 45.15 TL
Motorin litre fiyatı: 44.66 TL
LPG litre fiyatı: 25.87 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 45.78 TL
Motorin litre fiyatı: 45.33 TL
LPG litre fiyatı: 26.42 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 46.16 TL
Motorin litre fiyatı: 45.82 TL
LPG litre fiyatı: 26.32 TL