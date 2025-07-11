Tablacı ne demek? Tablacı kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Günlük yaşamda sıkça duyduğumuz bazı kelimeler, anlamını tam olarak bilmesek de kulağımıza oldukça tanıdık gelir.

Özellikle sokak kültürüyle iç içe olan, geleneksel alışveriş anlayışını yansıtan terimlerden biri de "tablacı" kelimesidir.

Pazarlarda, sokak aralarında ya da seyyar araçlarla ürün satan kişiler için kullanılan bu kelime, Türkçe'de uzun yıllardır yer edinmiş durumdadır.

Peki, tablacı tam olarak ne anlama gelir? Tablacı kimlere denir ve bu kelimenin kökeni nedir? İşte Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre tablacı kelimesinin anlamı ve detayları...

Tablacı Ne Demek?

Tablacı; genellikle sebze, meyve gibi gıda ürünlerini sokakta ya da pazarda satan kişiye verilen isimdir. Bu kişiler mallarını genellikle bir tezgâh ya da seyyar bir taşıma aracı üzerinde sergiler.

Tablacı Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre tablacı, “sokaklarda veya pazarlarda sebze ve meyve gibi yiyecekleri satan kimse” anlamına gelir. Eski zamanlardan bu yana kullanılan bu kelime, özellikle seyyar satıcıları tanımlamak için tercih edilir.

Tablacı Kelimesinin Kökeni Nedir?

"Tablacı" kelimesi, Türkçeye Arapçadan geçmiştir. "Tabla" kelimesinden türeyen bu sözcük, tezgah ya da satıcı tablası anlamına gelir. Bu nedenle tablacı, "tabla kullanan satıcı" şeklinde yorumlanabilir.

Sonuç olarak: Tablacı, halk arasında sıklıkla karşılaşılan ve pazarlarda ürün satan kişiler için kullanılan geleneksel bir terimdir. TDK'ya göre ise bu kelime, açık bir şekilde seyyar sebze-meyve satıcısını tanımlar.