Tadına bile bakmayın! Maydanoz gibi görünüyor ama zehir saçıyor: Bu ot 2 yaprak yiyeni öldürüyor

Haber Merkezi

Görünüşte sıradan, hatta bazılarına göre faydalı gibi duran yeşil yapraklı bir bitki... Doğada gezerken kolayca maydanoz ya da rezene sanılabilecek bu bitki aslında son derece tehlikeli bir zehir taşıyor.

Samsun’da bu yıl sekizincisi düzenlenen Yöresel Ot Yemekleri Festivali, sadece yöresel lezzetleri tanıtmakla kalmadı, aynı zamanda doğanın içindeki ölümcül tehlikeye dikkat çeken önemli bir farkındalık etkinliğine de ev sahipliği yaptı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Fergan Karaer, festivale katılan vatandaşlar ve öğrencilerle birlikte araziye çıkarak doğada sıkça rastlanan bitkileri tanıttı.

Ancak bu etkinlik sırasında öne çıkan ve herkesi şaşırtan bir konu vardı: doğada sıkça karıştırılan ve yanlışlıkla tüketilmesi hâlinde ölümcül sonuçlara yol açabilen baldıran otu.

“Doğadaki her yeşil, yenilebilir değildir” diyen Karaer, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında ot toplamaya çıkanların çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Çünkü baldıran otu, birkaç yaprağının bile çiğnenmesiyle ölümcül etkiler gösterebilen nadir bitkilerden biri. Karaer’e göre, bu bitkinin tadına bakmak bile tehlikeli.

ŞİFA DİYE ZEHİR TÜKETMEYİN!

Karaer, doğada birbirine benzeyen ama etkisi tamamen farklı olan pek çok bitki türü bulunduğunu belirtti. Bu nedenle, şifa niyetiyle toplanan bitkilerin yanlış tanımlanmasının ciddi sağlık sorunlarına hatta ölüme yol açabileceğini vurguladı.

Karaer sadece baldıran otuna değil sütleğen, diken ucu ve su teresi gibi bitkilere karşı da dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Özellikle su teresi gibi bazı bitkiler, bulundukları çevredeki ağır metalleri emerek dolaylı yoldan zehir etkisi oluşturabiliyor.