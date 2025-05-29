Takdir-teşekkür hesabı 2025: Ortaokul ve lisede belge nasıl alınır

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20 Haziran Cuma günü, öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak.

Dönem boyunca aldıkları notlar, başarı olarak karnelerine yansıyacak.

Belirli puanı sağlayan öğrenciler karneleri ile birlikte takdir ve teşekkür belgelerini almayı hak edecek.

Dönem sonu not ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan öğrenciler Teşekkür Belgesi alabiliyor.

Not ortalaması 85,00 ve daha yukarı olan öğrenciler ise Takdir Belgesi almaya hak kazanıyor.

Aynı zamanda öğrencilerin Takdir ve Teşekkür Belgesi alabilmek için özürsüz devamsızlık süresinin 5 (beş) günü geçmemesi gerekiyor.

Peki, takdir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır 2025? Kaç puanla takdir teşekkür alınır? İşte 2025 hesabı...

ORTAOKUL TAKDİR/TEŞEKKÜR NASIL ALINIR 2025

İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür", 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" belgesi ile ödüllendirilmektedir.

LİSE TAKDİR/TEŞEKKÜR NASIL ALINIR 2025

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.