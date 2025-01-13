Takdir ve teşekkür belgesi tarih olacak: İşte yeni düzenleme

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2025 yılı, eğitim alanında köklü değişikliklerle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler için yeni düzenlemeler içeren kararlar alarak eğitim sistemini modernize etmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda, ilkokullarda yıllardır süregelen karne uygulamasına son verilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasına göre, artık karne yerine "gelişim raporu" kullanılacak.

Öğrencilerin bireysel gelişimini detaylı bir şekilde ele alacak olan bu raporlar, sadece akademik başarıyı değil, sosyal ve duygusal gelişimi de değerlendirecek.

Ayrıca, öğrencilerin öz değerlendirme yapmasına da olanak sağlayacak bir yapı sunulacak.

Yeni sistemle birlikte takdir ve teşekkür belgelerinin verilme süreci de değişiyor.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGELERİNDE YENİ DÖNEM

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim sisteminde köklü bir değişikliğe giderek ilkokullardaki takdir ve teşekkür belgesi uygulamasını yeniden şekillendiriyor.

Yeni düzenlemeye göre, belgelerin verilmesinde sadece akademik başarı değil, öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılımı, kültürel etkinliklerdeki performansı ve disiplinler arası becerileri de dikkate alınacak.

Bu yenilikle birlikte öğrencilerin özgüven kazanmaları, ders dışı etkinliklere daha fazla katılım göstermeleri ve çok yönlü bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Eğitimde motivasyonu artırmayı amaçlayan bu uygulama, öğrencilerin topluma faydalı bireyler olarak gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Yeni dönemde, öğrencilerin sanatsal faaliyetlerden sportif etkinliklere kadar geniş bir yelpazede gösterdikleri başarılar belgelerine yansıyacak.

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB yetkilileri, bu sistemin velilere de önemli mesajlar taşıdığını belirterek, çocukların bireysel farklılıklarının ve ilgi alanlarının eğitim sürecine daha fazla dahil edileceğini vurguladı.

Böylece, yalnızca ders notları değil, sosyal beceriler ve topluma katkı sağlayan etkinlikler de değerlendirmede etkili olacak.

Yeni belge sisteminin, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında pilot okullarda uygulanmaya başlanması planlanıyor. Pilot uygulamadan alınacak geri bildirimlere göre, bu düzenlemenin tüm ilkokullarda yaygınlaştırılması hedefleniyor.