Taksi ücretlerine dev zam! İndi-bindi bakın ne kadar oluyor "Tabana kuvvet" İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, şehirde faaliyet gösteren taksicilerin zam talepleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İndi-bindi fiyatlarına büyük zam yolda…

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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun son açıklamaları, şehirdeki taksi ücretlerinde yapılan zam talebini gündeme getirdi.

Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Toplu Ulaşım Hizmet Müdürlüğü'ne yapılan başvuruda, taksi ve taksi-dolmuş ücret tarifelerinde yüzde 65'lik bir artış talebinde bulunduklarını belirtti.

İTEO Başkanı Aksu'nun ifadelerinin ardından, gözler taksi ücretlerine yapılacak olası yeni zamlara çevrildi.

Daha önceki UKOME kararıyla taksi ücret tarifelerine yapılan zamla birlikte, indi-bindi ücreti 70 TL, taksi açılış ücreti ise 19.17 TL olarak belirlenmişti. Kilometre başı ücret de 13.75 TL olarak açıklanmıştı.

Yapılan son zam talebi ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın belediyeye yaptığı resmi başvurunun ardından, taksi ücretlerindeki muhtemel yeni artışlar merak konusu oldu.

Taksi ücretleri ne kadar olacak?

Eyüp Aksu, “Yüzde 65 oranında taksi, taksi-dolmuş, ücret tarifelerinin artışı için dün İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Toplu Ulaşım Hizmet Müdürlüğü'ne talepte bulunduk” dedi.

Yapılan zam teklifinin kabul edilmesi durumunda indi-bindi ücreti 115 TL’ye yükselecek. Taksimetre açılışı 31,63 TL, kilometre başına ücret ise 22,69 TL olacak.

Zam ne zaman gelecek?

Aksu, zammın geleceği tarihle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Taksimetre açılış 19,17 kuruştu, kilometre 13,75 kuruş ve indi bindi 70 liraydı. Bu oranlara yüzde 65 oranında zam yapılmasını talep ettik. Şimdi bu ayın sonunda, UKOME toplantısı var. O tarihe kadar bu zam talebimiz, alt komisyonlarda görüşülecek. Eğer bu ay karar alınmazsa önümüzdeki ay bu kararın alınacağını tahmin ediyorum. Ama oran konusunda takdir heyetin. Zaten her yıl sonu ulaşım araçlarına muhakkak zam yapılıyor. Aslında yetki İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'nde yetki var ama maalesef oda yetkisini kullanmıyor. UKOME'nin vermesini talep ediyor. Biz de UKOME'den bu kararı talep ettik. İnşallah uzlaşı için de bu rakamlarda anlaşırız diye düşünüyoruz"