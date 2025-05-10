Taksilerde yeni dönem başlıyor! Ödemeler artık o şekilde olacak

Haber Merkezi

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) hazırlanan Vergi Usul Kanını Genel Tebliği taslağı kapsamında taksi sahiplerini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.

Söz konusu yeni tebliğ kapsamında, taksi ile yolcu taşımacılığı yapan mükelleflerin araç içinde taksimetre ile entegre olacak şekilde çalışacak yeni nesil ödeme kaydedici cihazların bulundurulması zorunlu hale getirildi.

Bu düzenlemeyle birlikte, vergiye uyumun artırılması, kayıtlı ekonominin desteklenmesi ve dijital ödeme imkanlarının genişletilmesi hedefleniyor.

TAKSİMETRE VE CİHAZLAR BİR ÇALIŞACAK

Yeni taslağa göre, taksimetre bulundurması zorunlu olan tüm taksilerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayladığı, taksimetre ile entegre çalışan ödeme kaydedici cihazların 31 Aralık 2025'e kadar devreye alınması gerekecek.

Mevcut cihazların değiştirilmesi ya da yeni bir taksi faaliyetine başlanması durumunda, en geç 30 gün içinde bu şartların yerine getirilmesi zorunlu olacak. Yolcu taşımacılığına başlamadan önce cihazın takılmış ve onaylanmış olması gerekecek.

Tebliğin resmen yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu dönemde yeni plaka tahsis edilerek faaliyete geçen taksi sahiplerine ise 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uyum süresi tanınacak. Bu tarihten sonra tüm yeni plakalı taksilerin de sistemle tam uyumlu çalışması gerekecek.

MANUEL TUTAR GİRİLEMEYECEK!

Söz konusu sistemde taksimetre açıldığında, bağlı ödeme kaydedici cihazda da işlem eş zamanlı başlatılacak. Ücret hesaplaması tamamlandığında işlem cihaz üzerinde sona erecek ve belge düzenlenecek.

Taksimetre ve cihaz birbirinden bağımsız çalışamayacak, manuel tutar girilmesine izin verilmeyecek. Yani ücret bilgisi doğrudan taksimetreden ödeme cihazına otomatik olarak aktarılacak.

Yeni nesil cihazlar sayesinde hem belge düzeninde şeffaflık sağlanacak hem de vatandaşlar kartla ödeme kolaylığından daha geniş çapta yararlanabilecek.