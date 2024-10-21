Taksim'i aratmayan ıslak hamburger sosu! Ekmeği lokum kıvamına getiriyor...

Yağmur Dinç

MasterChef'in bu akşamki bölümünde, "ıslak hamburger" ağızları sulandırıyor...

İstanbul'un Taksim ilçesinde meşhur olan bu sokak lezzeti, İstiklal Caddesi'nde binlerce satılıyor.

Islak hamburgeri evde denemek isteyenler, özellikle sosu konusunda tedirgin. Bu sosun kıvamını tutturmak, lezzetini yakalamak için çok önemli.

İşte orijinal lezzetinde ıslak hamburger tarifi...

ISLAK HAMBURGER MALZEMELERİ

Köftesi için:

500 g kıyma

1 adet yumurta

1 adet soğan (rendelenmiş)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı karabiber

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Yarım su bardağı galeta unu

Sosu için:

5 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

2 tutam dağ kekiği

2 su bardağı domates sosu

2 yemek kaşığı ketçap

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Kıymayı bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğanı, yumurtayı, tuzu, kimyonu, karabiberi, ezilmiş sarımsağı ve galeta ununu ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice yoğurun ve köfte harcını buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin.

Dinlenmiş harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak köfteler yapın.

Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve köfteleri her iki tarafı da altın rengi alana kadar kızartın. Pişen köfteleri bir kenara alın.

Aynı tavaya ezilmiş sarımsağı ekleyin ve hafifçe kavurun. Üzerine domates salçasını ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Ardından, domates sosunu, ketçabı, dağ kekiğini, karabiberi, tuzu ve isteğe bağlı olarak şekeri ekleyin. Karışımı kaynatın.

Kızarttığınız köfteleri sosun içine ekleyin ve birkaç dakika sosla birlikte pişirin.

Hamburger ekmeklerini ortadan ikiye kesin. Ekmeklerin iç kısmını sosla ıslatın.

Hamburger ekmeklerinin içine köfteleri yerleştirin. Üzerine tekrar sos dökün ve sıcak servis yapın.

Afiyet olsun!