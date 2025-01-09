Tam altın ve Ata lirası arasındaki farklar nelerdir?

Hüseyin Topuz

Tam altın ve Ata lirası, Türkiye'de sıkça karşılaşılan iki değerli yatırım aracıdır.

Ancak, Tam altın ve Ata lirası birbirinden farklı özelliklere ve kullanım alanlarına sahiptir.

Tam altın, saf altının belirli bir gramajda işlenmesiyle elde edilen bir altın türü iken, ata lirası, özellikle Cumhuriyet döneminde, hem tarihi hem de değerli bir yatırım aracı olarak kabul edilen, içerisinde belirli miktarda altın bulunan bir sikkedir.

Tam altın ve Ata lirası arasında bazı önemli farklılıklar bulunmaktadır.

İşte, Tam altın ve Ata lirası arasındaki farklar...

1. İçerik ve Ağırlık:

Tam Altın: Genellikle 22 ayar altından üretilir ve tam olarak 8.75 gramdır. Bu, altının saf (veya 22 ayar) oranını belirtir; yani, 22 ayar altının içinde %91.6 saf altın bulunur.

Ata Lirası: Ata lirası, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ilham alınarak 22 ayar altından üretilir, fakat içerdiği saf altın oranı genellikle tam altına çok yakındır ve ağırlığı da 7.2 gramdır.

2. Tarihsel ve Kültürel Bağlam:

Tam Altın: Günümüzde Türkiye'de yaygın olarak kullanılan ve ticarette değer taşıyan bir altın türüdür.

Ata Lirası: Ata lirası, Cumhuriyet dönemi altın para birimi olarak tasarlanmış ve özellikle koleksiyoncular ve yatırımcılar tarafından tercih edilir.

3. Piyasada Değer ve Kullanım:

Tam Altın: Çoğunlukla yatırım amacıyla alınır ve satılır. Ayrıca düğünlerde takı olarak da yaygın bir şekilde kullanılır.

Ata Lirası: Genellikle tarihi bir değer taşıdığı için tam altına göre biraz daha yüksek bir fiyatla alınıp satılabilir. Koleksiyon değeri de taşır, bu yüzden bir yatırım aracı olarak bazen daha pahalı olabilir.

4. Tasarım:

Tam Altın: Üzerinde genellikle sadece "altın" ifadesi bulunur. Tasarımı basit olup, markanın imzası veya gramajı yer alabilir.

Ata Lirası: Üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi bulunur ve geleneksel Osmanlı altın paralarının izinden giderek tasarlanmıştır. Bu yüzden daha estetik ve tarihi bir görsellik sunar.