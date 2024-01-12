Tam bir hastalık bitirici! Bu sakızı çiğneyin, e-Nabız'ı temizleyin... Birçok sağlık sorununa iyi gelen günlük ağacı sakızı, düzenli tüketildiğinde ilaçları rafa kaldırıyor. İşte günlük sakızı hakkında bilmeniz gerekenler...

ensonhaber.com

Çam ağacının bir türü olan "günlük ağacı"ndan elde edilen sakız, hastalara şifa oluyor.

Binlerce yıllık geçmişe sahip olan ve geleneksel tıpta da kullanılan günlük sakızı birçok rahatsızlığın bitkisel yolla tedavisinde kullanılıyor.

Günlük sakızını düzenli olarak çiğneyenler, hastalıklarından kurtulduğunu ifade ediyor.

Bu sakız, özellikle öksürük kesici, antiseptik, mide yaralarını iyileştirici, balgam söktürücü, kuvvet verici gibi birçok özelliğe sahip olmasıyla biliniyor.

Faydaları mucize gibi

Günlük sakızı; ülser, kolit, ishal, romatizma hastalıkları, akneler, adet düzensizliği, sistrit, sakinleştirici, karaciğer hastalıkları, tümör, akciğer hastalıkları, yara bakımı, ruhsal problemler, kan sulandırıcı, tansiyon dengeleyici, kalp hastalıkları, ses kısıklıkları, antiseptik parazit giderici olarak kullanılır.