Tapu sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! 81 ilde devreye girdi: Devir işlemlerinde sistem değişti

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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hisseli tapuya sahip vatandaşlar için devir süreçlerini kolaylaştıran yeni sistem için düğmeye bastı.

Bir taşınmazın birden fazla kişi tarafından ortaklaşa sahipliğini belgeleyen hisseli tapularda devri işlemleri uzun yıllardır mahkeme aracılığı ile yapılıyordu.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde atılan yeni adımla birlikte çeşitli nedenlerden uzayan mahkeme süreçlerini rafa kaldıracak yeni uygulama ile birlikte tapu sahiplerinin yüzünü güldürdü.

MAHKEMEYE GİTMEYE GEREK KALMAYACAK!

Söz konusu değişiklikle birlikte artık, miras kalan taşınmazlar üzerindeki hisselerin devrinde önemli bir kolaylık sağlayacak.

Mahkeme koridorlarında mirasçılar arasında anlaşmazlık yaşanması durumunda uzadıkça uzayan devir süreci, artık yazılı bir taksim sözleşmesiyle taraflar kendi aralarında anlaşarak devir işlemlerini doğrudan tamamlanabilecek.

Yeni sistemle birlikte, devir süreçlerinde yaşanan yıllarca süren bekleyişler ortadan kalkacak. Bürokratik işlemlerin azalması, hem vatandaşların iş yükünü hafifletecek hem de tapu müdürlüklerinin işlemlerini hızlandıracak. Uygulama, tüm illerde geçerli olacak şekilde devreye alındı.