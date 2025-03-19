Tapu sahibi olanlar dikkat: KDK devreye girdi, yapılan ödeme iade edildi!

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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), mevzuata aykırı olarak tahsil edilen binlerce liralık tapu harcı masraflarının iade edilmesi yönünde karar aldı.

İstanbul’da yaşayan bir vatandaşın yaptığı başvuru sonrası harekete geçen KDK, tapu işlemlerinde haksız tahsil edilen bedellerin geri alınabileceğini gösterdi.

KDK’ya yapılan başvuru sonucunda haksız alınan 80 bin TL’lik harç bedelinin iade edilmesi yönündeki karar dikkat çekti.

80 BİN TL İADE EDİLDİ

İstanbul'da yaşayan vatandaş, riskli yapı statüsündeki taşınmazını devrederken Tapu Müdürlüğü tarafından 80 bin TL tapu harcı tahsil edildi.

Ancak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ilgili mevzuatına göre, riskli yapıların devrinde harç alınmaması gerekiyordu.

Vatandaş, bu durum üzerine KDK'ye başvurarak haksız alınan bedelin iadesini talep etti. Başvuruyu inceleyen KDK, ilgili kurumlarla temasa geçerek sorunun çözülmesi için girişimde bulundu.

Yapılan incelemeler sonucunda, vatandaştan alınan 80 bin TL tapu harcının iadesine karar verildi.